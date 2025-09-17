В Омске продают готовый бизнес с федеральным арендатором за 140 млн

На рынке коммерческой недвижимости Омска появилось крупное предложение: на продажу выставлен специализированный трехэтажный комплекс, полностью оборудованный под медицинскую лабораторию.

Стоимость объекта, который продается как готовый арендный бизнес, составляет 140 миллионов рублей. Главным преимуществом для инвестора является наличие надежного арендатора — федеральной сети лабораторий.

Имущественный комплекс расположен в Советском административном округе по адресу: улица Коммунальная, 4, к.3. Он включает в себя основное здание площадью 2,1 тыс. кв. м, вспомогательные постройки (545 кв. м) и земельный участок на 3,3 тыс. кв. м.

Здание полностью подготовлено для ведения сложного медицинского бизнеса и не требует дополнительных вложений. Оно оснащено современной приточно-вытяжной вентиляцией с HEPA-фильтрами на каждом этаже, что критически важно для лабораторных исследований. Безопасность обеспечивают комплексные системы пожарной и охранной сигнализации, а также видеонаблюдение. Для логистики предусмотрены четыре грузовых лифта и три холодильные камеры общей площадью 50 кв. м.

Нынешний арендатор имеет все необходимые лицензии на проведение широкого спектра анализов, включая клиническую диагностику, ПЦР, бактериологию и патанатомию. Для потенциального покупателя это означает стабильный и долгосрочный доход сразу после заключения сделки.