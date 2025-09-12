В Омске власти запланировали строительство новой школы в Амурском поселке

Для тысяч семей омского Амурского поселка, столкнувшихся с острой нехваткой учебных мест, появилась реальная надежда.

Городские власти сделали важный шаг к строительству долгожданной школы на улице Завертяева — проект был включен в предварительный план развития города на ближайшие годы.

Зеленый свет инициативе дал профильный комитет Омского городского совета, одобрив проект новой Адресной инвестиционной программы (АИП) на 2026-2028 годы. Этот стратегический документ определяет, на какие объекты будет направлено финансирование из городского, регионального и федерального бюджетов — в общей сложности речь идет о 3 миллиардах рублей на 78 объектов.

Сфера образования стала одним из ключевых приоритетов: на нее планируется направить 23% всех средств. Помимо школы, программа предусматривает возведение трех современных детских садов — на той же улице Завертяева, на проспекте Мира и в микрорайоне Амурский-2, что в комплексе должно серьезно улучшить социальную инфраструктуру густонаселенных районов.

Впрочем, в мэрии подчеркнули: начало работ по школе на Завертяева напрямую зависит от поддержки из вышестоящих бюджетов. Одобрение проекта комитетом — это первый и очень важный, но не последний этап. Окончательное решение по всей инвестиционной программе будет принято на пленарном заседании городского совета.