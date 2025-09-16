82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
16 сентября, 11:27
пробки
3/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 83.07 | eur 97.45
82.76% -1.2
сегодня
16 сентября, 11:27
пробки
3/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 83.07 | eur 97.45
сегодня 08:46
общество

Вторая попытка за год: фигурант дела о трагедии в омской казарме подал новое прошение

Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Бывший заместитель командира 242-го учебного центра ВДВ Владислав Пархоменко — вновь пытается смягчить себе наказание.

Осужденный на 10 лет колонии строгого режима за обрушение казармы, унесшее жизни 24 солдат, добивается перевода в исправительное учреждение с более мягкими условиями.

Как сообщает портал «Бор55» со ссылкой на источник в ИК-6, где Пархоменко отбывает свой срок, это уже не первая его попытка изменить условия заключения. Весной этого года бывший полковник подавал прошение о замене оставшегося срока принудительными работами, однако суд ему отказал, оставив в колонии строгого режима. Теперь Пархоменко запросил перевод в другую колонию.

Напомним, страшное обрушение четырехэтажной казармы в поселке Светлый под Омском произошло 12 июля 2015 года. Под завалами оказались десятки молодых солдат. Трагедия унесла жизни 24 военнослужащих, еще 19 получили тяжелые травмы. Расследование длилось несколько лет и привело к обвинительному приговору для Владислава Пархоменко, которого признали виновным в произошедшем.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Ким
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.