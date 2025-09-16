Вторая попытка за год: фигурант дела о трагедии в омской казарме подал новое прошение

Бывший заместитель командира 242-го учебного центра ВДВ Владислав Пархоменко — вновь пытается смягчить себе наказание.

Осужденный на 10 лет колонии строгого режима за обрушение казармы, унесшее жизни 24 солдат, добивается перевода в исправительное учреждение с более мягкими условиями.

Как сообщает портал «Бор55» со ссылкой на источник в ИК-6, где Пархоменко отбывает свой срок, это уже не первая его попытка изменить условия заключения. Весной этого года бывший полковник подавал прошение о замене оставшегося срока принудительными работами, однако суд ему отказал, оставив в колонии строгого режима. Теперь Пархоменко запросил перевод в другую колонию.

Напомним, страшное обрушение четырехэтажной казармы в поселке Светлый под Омском произошло 12 июля 2015 года. Под завалами оказались десятки молодых солдат. Трагедия унесла жизни 24 военнослужащих, еще 19 получили тяжелые травмы. Расследование длилось несколько лет и привело к обвинительному приговору для Владислава Пархоменко, которого признали виновным в произошедшем.