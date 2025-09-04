82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
04 сентября, 14:10
пробки
3/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 80.84 | eur 94.25
82.76% -1.2
сегодня
04 сентября, 14:10
пробки
3/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 80.84 | eur 94.25
сегодня 12:29
общество

Омским пенсионерам увеличат выплаты

Омские пенсионеры, имеющие за плечами продолжительный трудовой путь, потенциально могут получить надбавку к пенсии.

В Государственной Думе Российской Федерации рассматривается проект, направленный на оказание финансовой поддержки пенсионерам с большим опытом работы.

Законопроект, разработанный депутатами фракции ЛДПР, предполагает ежемесячную выплату в размере 10 000 рублей. Претендовать на нее смогут женщины, проработавшие не менее 30 лет, и мужчины со стажем от 35 лет.

Разработчики законопроекта подчеркивают, что данная мера призвана улучшить материальное положение пожилых граждан, многие из которых испытывают финансовые трудности.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.