Омским пенсионерам увеличат выплаты

Омские пенсионеры, имеющие за плечами продолжительный трудовой путь, потенциально могут получить надбавку к пенсии.

В Государственной Думе Российской Федерации рассматривается проект, направленный на оказание финансовой поддержки пенсионерам с большим опытом работы.

Законопроект, разработанный депутатами фракции ЛДПР, предполагает ежемесячную выплату в размере 10 000 рублей. Претендовать на нее смогут женщины, проработавшие не менее 30 лет, и мужчины со стажем от 35 лет.

Разработчики законопроекта подчеркивают, что данная мера призвана улучшить материальное положение пожилых граждан, многие из которых испытывают финансовые трудности.