сегодня
09 сентября, 11:27
сегодня 08:57
общество

В Марьяновском районе Омской области сменился прокурор

В прокуратуре Марьяновского района Омской области состоялось официальное назначение нового руководителя. Надзорное ведомство возглавил Николай Чармадов, опытный юрист, ранее занимавший аналогичный пост в Полтавском районе.

Согласно официальной информации, новый прокурор имеет большой опыт работы в правоохранительной системе в разных регионах Сибири. Его карьера включала службу в республиках Тыва и Хакасия, где он занимался как надзором за следствием, так и непосредственно следственной работой. В Омской области Николай Чармадов прошел путь от помощника прокурора в одном из округов Омска до руководящих должностей в районах.

Данные кадровые перестановки носят плановый характер. Прежний руководитель прокуратуры Марьяновского района вышел на пенсию по выслуге лет в начале 2025 года, после чего его обязанности временно исполнял заместитель.

Валерия Ким
Журналист

