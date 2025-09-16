82.76% -1.2
сегодня 13:01
общество

В Омске продают сеть суши-баров с сотрудниками

Будущее известной в Омске сети заведений азиатской кухни оказалось в руках потенциального нового владельца. На продажу выставлена вся сеть суши-баров «Sushi Wok» — три точки в разных районах города.

Продавцы предлагают приобрести бизнес целиком за 7 миллионов рублей, причем в сделку включены не только помещения и оборудование, но и весь штат сотрудников.

Согласно объявлению, размещенному на популярном сайте объявлений, на продажу выставлены заведения на проспектах Мира и Карла Маркса, а также на улице Гуртьева. Сеть, работающая в Омске с 2017 года, зарекомендовала себя как в сфере доставки, так и в формате «возьми с собой».

Продавцы позиционируют предложение как выгодную инвестицию в готовый бизнес. Они утверждают, что ежемесячная выручка всей сети превышает 3 миллиона рублей при расходах чуть более 2,7 миллиона. Главным преимуществом сделки названа полная укомплектованность бизнеса: новому владельцу достанется не только отлаженная операционная модель, но и обученный персонал, а также наработанная за годы клиентская база.

Предложение позволяет приобрести как всю сеть целиком, так и каждую точку по отдельности, открывая возможности для инвесторов с разным бюджетом.

0
Валерия Ким
Журналист

