В Черлакском районе Омской области назначен новый прокурор

Надзорное ведомство Черлакского района Омской области получило нового руководителя. Пост главы районной прокуратуры занял 34-летний Данияр Мендубаев.

Его официальное представление состоялось 9 сентября в присутствии руководителей местных органов власти, а саму процедуру провел глава областной прокуратуры Алексей Афанасьев.

Для Данияра Мендубаева это назначение стало возвращением в родные края: он родился на территории Черлакского района в 1991 году. Высшее юридическое образование новый прокурор получил в Омском государственном университете имени Ф. М. Достоевского.

Свою службу в органах прокуратуры Омской области Мендубаев начал в 2015 году, имея за плечами опыт работы с 2012 года. До перевода в Черлакский район он занимал пост заместителя Тюкалинского межрайонного прокурора.

Глава регионального надзорного ведомства Алексей Афанасьев очертил круг приоритетных направлений работы для нового руководителя. Данияру Мендубаеву поручено сосредоточить усилия на контроле за реализацией национальных проектов, строительством объектов социальной инфраструктуры и решением проблем в жилищно-коммунальной сфере. Важной задачей также названа стабилизация криминогенной обстановки и недопущение роста преступности.

Данное кадровое решение привлекло дополнительное внимание общественности из-за отчества назначенного прокурора — Амангельдинович. Это породило предположения о его возможном родстве с Амангельды Мендубаевым, главой Центрального административного округа Омска, который в свое время также работал в прокуратуре Черлакского района.