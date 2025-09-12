Вердикт по Маклауду: «Авангард» теряет звездного форварда

Сага с переходом Майкла Маклауда в омский «Авангард» подошла к концу, и финал оказался неутешительным для клуба и его болельщиков.

Национальная хоккейная лига вынесла окончательный вердикт по делу пятерых канадских хоккеистов, замешанных в громком скандале: игроки оправданы судом и официально могут вернуться на лед. Для «ястребов» это означает одно — звездный форвард, на которого они сохраняли права, в КХЛ не приедет.

Как сообщает авторитетный портал Sportsnet, НХЛ и профсоюз игроков пришли к компромиссу. Майкл Маклауд, Картер Харт, Кэл Фут, Диллон Дюбе и Алекс Форментон смогут подписывать контракты с 15 октября, а их полное отстранение от игр завершится 1 декабря. Это решение НХЛ по Маклауду ставит точку в долгой истории, которая могла закончиться в арбитражном суде.

Для тех, кто задается вопросом, что случилось с Майклом Маклаудом, напомним: все пятеро игроков были фигурантами дела о преступлении сексуального характера, связанного с молодежной сборной Канады образца 2018 года. После длительного разбирательства суд снял с хоккеистов все обвинения, открыв им путь к возобновлению карьеры.

Теперь, когда вопрос, вернется ли Маклауд в «Авангард», получил однозначно отрицательный ответ, становится понятной осторожная позиция руководства омского клуба. Генменеджер Алексей Сопин ранее заявлял, что «Авангард» не отказывается от прав на канадца, но ведет переговоры с другими игроками «для подстраховки». Эта подстраховка оказалась пророческой: хоккейный сезон форвард начнет за океаном, а омичам предстоит искать усиление на других рынках.