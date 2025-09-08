В Омске появится памятник мужу Любочки – генералу Гасфорду

В Омске увековечат память еще одной знаковой исторической фигуры: в городе установят памятник Густаву Гасфорду — генерал-губернатору Западной Сибири и супругу легендарной Любочки, в честь которой назван Любинский проспект.

Как сообщил министр культуры Омской области Юрий Трофимов, новая скульптура займет свое место на скамье возле Омского историко-краеведческого музея. Таким образом, памятники супругам будут символически расположены на разных берегах реки Омь.

Густав Гасфорд — личность поистине выдающаяся. Его биография — это часть большой истории России. Он был героем Отечественной войны 1812 года, участвовал в Бородинском сражении и дошел до Парижа. Возглавив в 1851 году Западную Сибирь, он внес огромный вклад в развитие региона. Под его началом служил Чокан Валиханов, он был лично знаком с Федором Достоевским. Более того, именно Гасфорд является основателем городов, известных сегодня как Алматы и Бишкек.

Открытие памятника запланировано на символическую дату — 8 сентября 2026 года, в годовщину Бородинского сражения. Новый арт-объект не только украсит город, но и станет еще одним напоминанием о богатом историческом наследии Омска.