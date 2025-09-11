В Омске власти ускоряют выдачу разрешений на строительство

Власти Омской области анонсировали упрощение процедур для инвесторов в строительной сфере.

Главная цель — ликвидировать избыточные административные барьеры и сократить сроки получения разрешений на строительство, что должно значительно улучшить инвестиционный климат в регионе.

Этот вопрос стал центральной темой на заседании рабочей группы при губернаторе, посвященной развитию конкуренции. Представители городского департамента архитектуры и градостроительства представили конкретный план действий. Среди них исключение из цепочек согласований лишних этапов, перевод части совещаний в цифровой вид, оказание постоянной консультационной помощи инвесторам.

Уже в конце сентября департамент архитектуры инициирует создание совместных рабочих групп, в которые войдут как чиновники, так и представители строительных компаний. Их задача — детально проанализировать каждый этап получения разрешений, выявить «узкие места» и выработать эффективные решения для ускорения всех процедур.