82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
11 сентября, 10:45
пробки
4/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 84.92 | eur 99.82
82.76% -1.2
сегодня
11 сентября, 10:45
пробки
4/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 84.92 | eur 99.82
сегодня 09:10
общество

В Омске власти ускоряют выдачу разрешений на строительство

Freepik.ru

Власти Омской области анонсировали упрощение процедур для инвесторов в строительной сфере.

Главная цель — ликвидировать избыточные административные барьеры и сократить сроки получения разрешений на строительство, что должно значительно улучшить инвестиционный климат в регионе.

Этот вопрос стал центральной темой на заседании рабочей группы при губернаторе, посвященной развитию конкуренции. Представители городского департамента архитектуры и градостроительства представили конкретный план действий. Среди них исключение из цепочек согласований лишних этапов, перевод части совещаний в цифровой вид, оказание постоянной консультационной помощи инвесторам.

Уже в конце сентября департамент архитектуры инициирует создание совместных рабочих групп, в которые войдут как чиновники, так и представители строительных компаний. Их задача — детально проанализировать каждый этап получения разрешений, выявить «узкие места» и выработать эффективные решения для ускорения всех процедур.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Ким
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.