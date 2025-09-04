82.76% -1.2
сегодня
04 сентября, 14:11
пробки
3/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 80.84 | eur 94.25
сегодня 12:25
общество

В Омске разразился скандал из-за ветхих учебников, доставшихся ученикам

Фото: Ольга Кандратьевча

Омичка Ольга Кондратьева выразила возмущение плачевным состоянием учебников английского языка, выданных четвероклассникам гимназии № 62, расположенной на улице Декабристов, 112. Свой протест она опубликовала на странице губернатора Виталия Хоценко в социальной сети «ВКонтакте», приложив фото, демонстрирующее порванную и помятую обложку книги.

"Неужели гимназия № 62 не может приобрести новые учебники по английскому языку? Детям выдали издания 2014 года в ужасном состоянии", — возмущается жительница Омска.

Администрация города отреагировала на жалобу женщины. Представители мэрии заявили, что управление образования дало распоряжение директорам школ в текущем году использовать исключительно учебники из библиотечного фонда.

"В 2025/2026 учебном году департамент образования рекомендовал директорам школ использовать все учебники и учебные пособия, имеющиеся в библиотечном фонде, а также возможности обменного фонда учебников. Учителям рекомендуется использовать имеющиеся учебники непосредственно на уроках, а домашние задания давать без использования учебников, применяя учебные материалы платформы ФГИС «Моя школа» и другие электронные образовательные ресурсы".

