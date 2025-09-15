Омская область вошла в топ-70 регионов РФ по уровню безработицы

Омская область заняла 69-е место из 85 в национальном рейтинге регионов по уровню безработицы, оказавшись в последней трети списка. Согласно исследованию, проведенному аналитиками РИА Новости по итогам второго квартала 2025 года, на поиски нового места трудоустройства у жителей региона уходит в среднем около пяти месяцев.

Показатели региона на общероссийском фоне

Уровень безработицы в Омской области зафиксирован на отметке в 3%, что на 0,8 процентных пункта выше среднего показателя по стране. В то же время, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается незначительное улучшение ситуации — безработица снизилась на 0,1 процентных пункта.

Для сравнения, лидерами рейтинга с минимальным уровнем безработицы стали Москва (0,8%), а также Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа и Нижегородская область, где этот показатель составил всего 1%. Антирекорд принадлежит Республике Ингушетия, где без работы остаются 26% трудоспособного населения.

Скорость трудоустройства

Среднее время, которое россияне тратят на поиск работы, варьируется в широком диапазоне — от полутора до одиннадцати месяцев. Быстрее всего найти новое место могут жители Сахалинской и Тюменской областей, а также Чукотки, где этот процесс занимает менее двух месяцев. Жителям Омской области с их средним показателем в 5 месяцев приходится значительно дольше изучать рынок труда. Самая сложная ситуация сложилась в Амурской области, где поиски затягиваются в среднем на 11 месяцев, а также в Забайкальском крае (9 месяцев) и Дагестане (более 8 месяцев).