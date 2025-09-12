В Омске умерла известный балетмейстер Светлана Штаненко

Культурное сообщество Омска понесло тяжелую утрату. На 66-м году жизни не стало Светланы Штаненко (Титовой) — заслуженного работника культуры РФ, основателя и бессменного художественного руководителя легендарного ансамбля танца «Иртыш».

Эту печальную новость 11 сентября подтвердили в самом коллективе, который был главным делом всей ее жизни.

Светлана Николаевна стояла у истоков ансамбля, создав его с нуля в 1989 году. Более тридцати лет она посвятила развитию коллектива, превратив его в один из самых ярких символов культуры Омска и визитную карточку региона. Ее наследие — это не только уникальные постановки в жанре народного танца, но и целые поколения воспитанных ею артистов, для которых она была не просто руководителем, а настоящим наставником.

Ее профессиональный путь стал образцом преданности хореографии. Получив бесценный опыт в прославленных коллективах Советского Союза, включая ансамбли танца Белоруссии, Украины и всемирно известный столичный ансамбль Игоря Моисеева, Светлана Штаненко навсегда связала свою судьбу с омской сценой. Она блистала в составе Омского русского народного хора, а позже, с 1984 по 1988 год, оттачивала свой талант балетмейстера в коллективах «Метелица» и «Сибирочка», закладывая фундамент для своего будущего триумфа — ансамбля «Иртыш».