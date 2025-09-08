В Омске умерла ведущая актриса театра "Галерка" Татьяна Майорова

Театральный мир Омска понес тяжелую утрату: на 80-м году жизни ушла из жизни актриса театра "Галерка", которая была лауреатом премии "Лучшая театральная работа" Татьяна Майорова. Ее уход стал полной неожиданностью для всех.

Татьяна Майорова была не просто актрисой, а настоящим символом "Галерки". Впервые на сцену театра она вышла более трех десятилетий назад, практически с самого основания театра.

Причина смерти Татьяны Майоровой не озвучивается.

Омские театралы навсегда запомнят ее яркие образы в спектаклях «Ханума», «Не все коту масленица», «В день свадьбы» и многих других. Талант актрисы был высоко оценен и профессиональным сообществом: всего год назад, в 2023 году, Татьяна Майорова была удостоена главной награды областного фестиваля "Лучшая театральная работа" в номинации "Лучшая женская роль второго плана". Этот факт подчеркивает, что она оставалась на пике творческой формы до последних дней.