В Омске на один день введут "сухой закон

11 сентября в Омской области будет действовать полный запрет на розничную продажу спиртных напитков.

Жителям Омска и области стоит заранее спланировать свои покупки, так как в грядущую среду, 11 сентября, продажа алкоголя будет полностью приостановлена. Эта мера связана с проведением Всероссийского дня трезвости.

В соответствии с областным законодательством, которое было утверждено в прошлом году, на всей территории региона с 10:00 до 22:00 будет невозможно приобрести какую-либо алкогольную продукцию в магазинах. Ограничения касаются всех видов спиртного, от крепких напитков до вина.

Тем не менее, закон предусматривает некоторые исключения. Запрет не распространяется на заведения общественного питания, такие как кафе и рестораны, где посетителям по-прежнему смогут предложить спиртные напитки. Также приобрести алкоголь можно будет непосредственно у сельскохозяйственных производителей, реализующих напитки собственного изготовления, и на бортах воздушных и водных судов.

Всероссийский день трезвости призван напомнить гражданам о преимуществах здорового образа жизни и важности осознанного потребления.

