В Омской области зафиксирован рекордный скачок цен на колбасную продукцию

Жителям Омска и области приходится сталкиваться с новой ценовой реальностью при покупке мясных изделий. Стоимость популярных видов колбас демонстрирует стремительный рост, обновляя ценовые рекорды.

Согласно данным, опубликованным финансовым ресурсом «Ай Мониторинг», особенно заметно подорожали сосиски и сардельки. Всего за последнюю неделю августа цена на эту продукцию подскочила почти на 15 рублей. Теперь для покупки килограмма потребителям придется заплатить более 500 рублей. Эксперты отмечают, что этот показатель уже на 15 рублей превышает среднюю стоимость по Сибирскому региону. В общей сложности, с начала 2025 года цена на сосиски в регионе увеличилась более чем на 40 рублей.

Тенденция к удорожанию затронула и другие категории. Так, полукопченая колбаса прибавила в цене свыше 45 рублей с начала года, и ее актуальная стоимость в розничной продаже достигла 631 рубля за килограмм.

Классическая вареная колбаса также следует общему тренду. За последнюю неделю ее цена выросла на 5 рублей, в то время как общий рост с января составил 47 рублей. В результате, ценник за килограмм этого популярного продукта вплотную приблизился к отметке в 541 рубль.

Ранее Сиб.фм писал, на сколько омские зарплаты оказались ниже московских.