Глава СК Бастрыкин взял под контроль дело о 17-летнем долгострое в Омске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав дольщиков, более 17 лет ожидающих свои квартиры в многострадальном доме по улице 70 лет Октября в Омске.

Ситуация вокруг долгостроя, ставшая символом нерешенных проблем в строительной сфере региона, взята на особый контроль в центральном аппарате ведомства.

История длиной в 17 лет

Эпопея со строительством 18-этажного дома в составе ЖК «Высокие бульвары» началась еще в 2007-2008 годах. Первоначальный застройщик, компания «Конто», успел возвести лишь часть конструкций, после чего обанкротился, оставив десятки семей без денег и жилья. Среди обманутых дольщиков оказались и ветераны боевых действий, которым была обещана часть квартир.

Спустя годы, в 2023 году, на объект зашел новый подрядчик — компания «АртРемСтрой».Проведенная экспертиза признала существующие конструкции аварийными, в результате чего здание было практически полностью снесено, включая фундамент. Летом 2024 года строительство началось с нуля, подарив дольщикам новую надежду. Однако уже в августе 2025-го строительная техника покинула площадку, и работы вновь остановились, что и стало поводом для вмешательства федерального центра.

Реакция следствия и перспективы

По поручению Александра Бастрыкина, руководитель СУ СК России по Омской области Виталий Батищев должен будет лично доложить о ходе расследования. Уголовное дело будет возбуждено по факту нарушения жилищных прав граждан.

Проблема обманутых дольщиков остается одной из самых острых для Омской области. В настоящее время в регионе насчитывается 14 недостроенных многоквартирных домов. По словам министра строительства и архитектуры Омской области Александра Рашко, в ближайшее время планируется сдать дома на улицах Перелёта и на пересечении Тарской и Яковлева, что позволит отметить новоселье почти 800 семьям. Для решения проблем с другими долгостроями, в частности на улицах Герцена и Завертяева, в региональное законодательство были внесены изменения. Теперь земельные участки под достройку проблемных объектов могут предоставляться инвесторам без торгов при условии, что они помогут обманутым дольщикам.