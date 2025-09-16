Сбой в омском аэропорту: отменен рейс в Казахстан, вылет в Сочи задержан на 6 часов

Пассажиров омского аэропорта во вторник, 16 сентября, ждал неприятный сюрприз: сбой в расписании затронул сразу несколько ключевых направлений, включая международные перелеты.

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, путешественникам, планировавшим вылететь в Казахстан вечером, придется изменить свои планы.

Главной новостью стала полная отмена вечернего рейса в Астану, который должен был состояться в 18:20. Перелет должна была выполнять авиакомпания «Кристалл Джет». При этом утренний борт компании «Казах Эйр» в столицу Казахстана вылетел по расписанию, что делает вечернюю отмену особенно неприятной для тех, кто планировал вылет после рабочего дня.

Еще одна серьезная задержка коснулась популярного южного направления: вылет в Сочи перенесен на шесть часов и теперь ожидается в 13:20. Также сбои в графике затронули два утренних рейса в Москву, которые отправились с опозданием в 54 и 32 минуты соответственно. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями на онлайн-табло омского аэропорта.