сегодня 09:00
общество

В Омске власти анонсировали оплату проезда по геолокации

Сиб.фм

Омск вошел в число городов, где планируется внедрить передовую систему оплаты проезда в общественном транспорте — с помощью геолокации смартфона. Об этом заявили в федеральном министерстве транспорта.

Суть технологии следующая: пассажир устанавливает на свой телефон специальное приложение и привязывает к нему банковскую карту. При входе в салон автобуса система, используя данные геолокации, автоматически определит местоположение пользователя и зафиксирует начало поездки. Оплата будет списываться самостоятельно, без необходимости прикладывать телефон к валидатору или обращаться к кондуктору. Это новый уровень бесконтактной оплаты, который делает поездки более быстрыми и комфортными.

Этот инновационный подход к оплате проезда — не просто эксперимент. Технология уже успешно зарекомендовала себя в ряде российских городов, включая Казань, Пермь, Нижний Новгород и Ярославль. Как отмечают в Минтрансе, там, где система запускается, она быстро становится одним из самых популярных способов оплаты среди пассажиров. Сейчас идет активное тестирование в Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Несмотря на включение города в федеральную программу по цифровизации транспорта, конкретные сроки запуска оплаты по геолокации в Омске власти пока не называют. Жителям города остается следить за новостями от регионального министерства транспорта.

Валерия Ким
Журналист

