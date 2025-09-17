Крупная фитнес-сеть зашла в Омск: цены и спа в бывшем «Летуре»

Рынок фитнес-услуг Омска пополнился крупным федеральным игроком: в центре города, в здании «Гагарин-Молл» (бывший «Летур»), открылся первый клуб сети DDX Fitness.

Компания, уже представленная в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сразу заявила о серьезных планах на омский рынок — второй филиал готовится к открытию 21 октября в ТЦ «Фестиваль».

Новый фитнес-центр предлагает клиентам гибкую систему абонементов. Минимальная стоимость месячного посещения составляет 1700 рублей. В эту цену входит доступ в тренажерный зал, вводная тренировка с инструктором, анализ состава тела и участие в базовых групповых занятиях. Расширенный пакет, включающий все виды групповых программ, обойдется в 2400 рублей.

Главной особенностью клуба является премиальная спа-зона. Абонемент с полным доступом, включая спа и возможность семейного посещения в определенные часы, стоит 2800 рублей в месяц. Клуб работает в удобном для горожан режиме: с 6 утра до полуночи.

Впрочем, стоит отметить, что в других городах сеть DDX Fitness столкнулась с неоднозначной реакцией клиентов на внутренние правила. В частности, появлялись жалобы на запреты давать советы другим посетителям во время тренировок и вести видеосъемку, что администрация клубов объясняла нарушением установленного порядка.