Стало известно о трагической гибели омича Вадима Круглова в США

3 сентября молодой человек, отправившийся 24 августа на фестиваль Burning Man, проходивший в штате Невада, перестал выходить на связь. Спустя несколько дней его тело было обнаружено, а местные правоохранительные органы начали расследование по факту убийства.

Ольга Лиер, сестра погибшего, сообщила, что последний раз общалась с братом в переписке 30 августа. Темой разговора стал выбор одежды для фестиваля. После этого Вадим перестал отвечать на сообщения. На данный момент у Ольги нет официальной информации о случившемся.

«Вся информация, которой я располагаю, взята из социальных сетей. Полиция пока не делала никаких официальных заявлений, и нет никаких подтверждающих фотографий. Последний раз мы общались с Вадимом, когда он направлялся на фестиваль. Он присылал фотографии своих нарядов, спрашивал совета по поводу выбора одежды. С 30 августа он больше не читал мои сообщения».

Ольга рассказала, что Вадим был человеком, полным энергии, любил путешествовать и увлекался творчеством. Он всегда был душой компании. «Вадим был очень активным, коммуникабельным, жизнерадостным и целеустремленным. Он любил жизнь, которая у него была очень насыщенной. У него было много друзей и знакомых, он много путешествовал».

Редакция Сиб.фм приносит искренние соболезнования семье и друзьям Вадима Круглова.