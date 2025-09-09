Экс-губернатор Омской области Полежаев дал скандальное интервью

Бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев, руководивший регионом 22 года, дал большое и откровенное интервью федеральному изданию, в котором резко оценил современный хоккейный клуб «Авангард» и поделился своим неоднозначным отношением к Омску.

Одной из самых острых тем стал снос «Арены-Омск». По мнению экс-губернатора, это решение было не технической необходимостью, а политическим шагом, направленным на то, чтобы «стереть память» о его эпохе. Будучи по образованию инженером-гидростроителем, он утверждает, что все дефекты арены были ремонтопригодны. Из-за этого решения он принципиально не посещает новую G-Drive Арену.

Также бывший глава региона раскрыл детали финансирования клуба в его «золотые» годы, подтвердив, что Роман Абрамович обеспечивал до 70% бюджета «Авангарда» из личных средств.

Говоря о нынешнем состоянии «Авангарда», Полежаев отметил, что клуб стал для него «чужим» сразу после его ухода с поста. Он считает его скорее «шоу», состоящим из «наемников», которое потеряло связь с регионом и его болельщиками.

Пожалуй, самым неожиданным откровением стала оценка самого города. Бывший губернатор признался, что не любит Омск, объяснив это присущими городу, по его мнению, «раболепием» и «местечковостью». Он противопоставил эти черты «свободолюбивой» Караганде, где работал до переезда в Сибирь.