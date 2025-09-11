В центре Омска вандалы свернули дорожные знаки для проезда фуры

В самом центре Омска, на исторической улице Достоевского, произошел инцидент: группа мужчин, вооружившись стремянкой, целенаправленно согнула несколько дорожных знаков, чтобы расчистить путь для проезда большегрузной фуры по узкой улице.

Этот акт вандализма произошел в непосредственной близости от литературного музея и был запечатлен на видео одним из жителей города.

Ролик быстро привлек внимание общественности и дошел до мэра Омска Сергея Шелеста. Глава города не скрывал своего возмущения и публично пристыдил участников происшествия в Омске, подчеркнув абсурдность ситуации.

«Чего мы ждем от детей, когда убеленные сединами взрослые делают подобные вещи? — задался вопросом Сергей Шелест. — Получил очень «увлекательное» видео: в самом сердце Омска группа товарищей курочит дорожные знаки, чтобы большегруз мог протиснуться на узкую улочку. Подготовились, как надо, даже стремянку прихватили».

Мэр также сообщил, что инцидентом с порчей городского имущества уже занимаются правоохранительные органы. Городская администрация намерена обратиться в суд для взыскания с виновных полной компенсации за нанесенный ущерб благоустройству города.

Ранее Сиб.фм писал, почему экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев не любит Омск.