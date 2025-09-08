В омском Музтеатре после смены директора назначен новый главный режиссер

В Омском музыкальном театре произошли первые крупные кадровые перестановки после смены руководства. Новым главным режиссером назначена Татьяна Столбовская, выпускница ГИТИСа с опытом работы в Алтайском музыкальном театре.

Это назначение стало первым решением нового директора театра Ильи Киргинцева, который возглавил учреждение в июле этого года. Как сообщает пресс-служба театра, в обязанности Татьяны Столбовской войдет полный контроль над творческим процессом: от формирования репертуарной политики и подбора артистов до обеспечения высокого художественного уровня новых постановок.

Назначение Столбовской эксперты в сфере культуры Омска расценивают как логичный шаг нового руководства по формированию собственной креативной команды. Татьяна Столбовская — опытный специалист: она окончила Новосибирское театральное училище, а затем получила диплом режиссера музыкального театра в ГИТИСе. С 2022 по 2024 год она занимала пост главного режиссера в Алтайском государственном музыкальном театре.

Напомним, Илья Киргинцев пришел на пост директора Омского музтеатра из «Пятого театра». Его предшественница, Нелли Бут, руководившая учреждением с 2017 года, заняла должность заместителя директора. Теперь, с приходом нового главного режиссера, в театре начинается новый этап, который может привести к дальнейшим изменениям как в репертуаре, так и в артистическом составе.