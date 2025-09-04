82.76% -1.2
сегодня
04 сентября, 14:11
пробки
3/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 80.84 | eur 94.25
сегодня 12:12
общество

В Омской области выявлен несанкционированный детский лагерь

По информации от Прокуратуры Омской области, прокуратурой Кормиловского района было установлено функционирование нелегального лагеря для детей.

Организация летнего досуга подростков в возрасте от 9 до 16 лет была инициирована руководителем одного из некоммерческих объединений в июле текущего года на территории местной базы отдыха. Об этом сообщили представители пресс-службы областной прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что данная организация отсутствовала в государственном реестре и не обладала необходимыми разрешениями для осуществления подобной деятельности. Более того, в сети Интернет начался прием заявок на участие во второй смене.

После обнаружения фактов нарушения законодательства, прокуратура приняла меры в отношении руководителя некоммерческого партнерства. С целью предотвращения подобных инцидентов в будущем, ответственным лицам лагеря и базы отдыха было вынесено официальное предостережение. Собранные материалы по данному делу переданы в следственные органы для проведения дальнейшего расследования.

Александр Борисов
журналист

