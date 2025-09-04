Перед гибелью в США омич интересовался данными о смертельных случаях

Вчерашний день, 3 сентября, принес печальное известие о кончине Вадима Круглова, уроженца Омска, приехавшего на фестиваль Burning Man в штате Невада. По информации местных правоохранительных органов, тело мужчины было обнаружено во время проведения церемонии сожжения символической фигуры.

Подруга Вадима, София, поделилась воспоминаниями о нем в социальных сетях, подчеркнув его творческий потенциал и готовность прийти на помощь.

"Он отдал всего себя нашему сообществу: занимался обустройством лагеря, создавал предметы искусства, всегда был готов поддержать других, отличался отзывчивостью и добротой. Его энергия и деятельность навсегда останутся частью истории Burning Man", – отметила она.

Выяснилось, что незадолго до трагедии Вадим изучал статистические данные о смертности на фестивале, полагая, что риск невелик.

"Когда мы только познакомились, он изучал, сколько людей ежегодно погибает на Burning Man. Я спросила: "Вадим, ты что, сумасшедший?". А он ответил: "Да я просто любопытствую, там всего три смерти на 70 тысяч человек – это не опасно"", – вспоминает девушка.

В настоящее время близкие Вадима собирают средства для транспортировки его тела на родину, чтобы организовать достойное прощание в родном городе.

"Мы собираем деньги, чтобы организовать его возвращение домой, в Омск, где его родители смогут проститься с ним и похоронить рядом с родными", – добавила София.

Следует напомнить, что Вадим прибыл на фестиваль 24 августа, но позже пропал без вести во время песчаной бури. Впоследствии местные правоохранительные органы подтвердили обнаружение его тела. Ведется расследование обстоятельств убийства.

Ранее сестра погибшего рассказала о последнем разговоре с братом. Она сообщила, что их последняя переписка касалась подготовки к фестивалю, выбора одежды и планов на поездку.