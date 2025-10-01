В центре Омска выставили на торги столетний особняк

Историческое здание в самом сердце Омска, известное как «Дом жилой И. Е. Имянинникова», будет выставлено на продажу. Федеральная госкомпания «ДОМ.рф» объявила о планах реализовать объект культурного наследия через аукцион для потенциальных инвесторов. Особняк, построенный в 1917 году, является ярким образцом архитектуры в стиле модерн.

Расположенный по адресу улица Сенная, 38, одноэтажный дом с подземным этажом общей площадью 300,5 кв. м долгое время оставался без должного внимания. Предыдущие попытки городских властей найти арендатора для уникального здания не увенчались успехом, что, вероятно, и привело к решению о его продаже.

Продажа особняка является частью масштабной федеральной программы, в рамках которой «ДОМ.рф» реализует неиспользуемые государственные активы в 17 регионах России. Инвесторам предложат приобрести здание под реализацию собственных проектов, что подразумевает «строительство и размещение жилья и других объектов».

Это решение открывает новую главу в истории столетнего дома. С одной стороны, продажа частному инвестору может дать особняку шанс на качественную реставрацию и новую жизнь. С другой стороны, у общественности возникают опасения, что исторический облик здания может быть утрачен в ходе коммерческой застройки. Судьба уникального памятника архитектуры теперь зависит от условий торгов и планов будущего владельца.