В Омске снова подорожал бензин

На АЗС в Омске вновь зафиксирован рост цен на бензин. В конце прошлой недели стоимость топлива увеличилась на заправках четырех крупных сетей: «Топлайн», «Газпромнефть», «Татнефть» и «Юнигаз». В среднем цены выросли на 20-40 копеек за литр.

Наиболее заметное подорожание коснулось бензина марки А-98 на АЗС «Топлайн», где его стоимость увеличилась на 40 копеек — до 76,5 рублей за литр.

Актуальные средние цены на автомобильное топливо в Омске на 20 сентября 2025 года:

АИ-92: от 54,70 до 57,45 руб./л

АИ-95: от 59,20 до 62,50 руб./л

Дизельное топливо: от 69,90 до 72,11 руб./л

Стоимость газа при этом осталась без изменений.