сегодня
26 сентября, 16:21
пробки
3/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 83.60 | eur 98.15
сегодня 13:58
общество

Омичам запретили выбрасывать ветки в мусорные баки

В Омской области вступили в силу новые правила обращения с отходами: теперь жителям запрещено складировать ветки, листья и другие растительные отходы на контейнерных площадках.

Как пояснил региональный оператор «Магнит», это изменение закреплено в федеральном законодательстве.

С начала осени 2025 года размещение древесно-растительных отходов как в баках, так и рядом с ними, считается нарушением. В связи с этим регоператор прекратил вывоз такого мусора из частного сектора и от многоквартирных домов.

Для утилизации веток омичам предлагается несколько законных способов:

- Самостоятельно привезти отходы на специальные площадки при мусоросортировочных заводах в Ленинском и Кировском округах.

- Заказать услугу вывоза у специализированной компании, в том числе у самого регоператора.

Для бюджетных организаций и управляющих компаний до конца ноября действует специальное предложение по сниженной цене на вывоз растительного мусора.

Валерия Ким
Журналист

