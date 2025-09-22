Омский работодатель предлагает почти полмиллиона за варку асфальта

На рынке труда Омской области появилась редкая и высокооплачиваемая вакансия — варщик асфальтовой смеси 7 разряда с заработной платой около 500 тысяч рублей в месяц.

Объявление, размещенное на портале «Работа России», вызвало значительный интерес на фоне средней зарплаты по региону, которая, по данным на лето 2025 года, составляла около 75 тысяч рублей.

Несмотря на отсутствие требования к опыту работы — компания заявляет о готовности провести обучение — позиция предполагает высокий уровень ответственности и квалификации. В обязанности специалиста входит полный контроль над технологическим процессом приготовления асфальтобетонных смесей. Это включает в себя точную дозировку компонентов, поддержание необходимого температурного режима, управление автоматизированными пультами и эксплуатацию тяжелого производственного оборудования. От профессионализма варщика напрямую зависит качество будущего дорожного покрытия.

Для трудоустройства кандидату необходимо иметь среднее профессиональное образование и хорошую физическую подготовку. Специалист должен знать устройство и принципы работы оборудования, а также неукоснительно соблюдать технику безопасности.

Данная вакансия выделяется на фоне других высокооплачиваемых предложений в регионе, где зарплаты свыше 100 тысяч рублей чаще предлагаются в сферах строительства, медицины и производства.