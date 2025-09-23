Опасные бактерии нашли в омской баранине

Россельхознадзор обнаружил опасные бактерии Listeria monocytogenes в партии бараньих субпродуктов в Омске.

Проверка, проведенная 19 сентября в рамках планового мониторинга, выявила наличие микроорганизмов, вызывающих листериоз — инфекционное заболевание, которое проявляется диареей и лихорадкой.

Опасность листерий, как пояснили в ведомстве, заключается в их уникальной способности выживать и размножаться при низких температурах, в том числе в бытовом холодильнике и даже в замороженной продукции. Попадая в организм, бактерии накапливаются в печени и селезенке.

Для снижения риска заражения специалисты настоятельно рекомендуют подвергать мясо и субпродукты тщательной термической обработке. Также крайне важно исключить контакт сырых мясных продуктов с готовой едой на всех этапах хранения и приготовления.

Информация о выявлении опасной продукции уже внесена в федеральную систему «ВетИС» и передана в контролирующие органы для принятия соответствующих мер. Происхождение зараженной партии пока не уточняется.