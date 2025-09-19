82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
19 сентября, 17:04
пробки
4/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 83.17 | eur 98.97
82.76% -1.2
сегодня
19 сентября, 17:04
пробки
4/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 83.17 | eur 98.97
сегодня 14:41
проиcшествия

В Омской области простятся с погибшим на СВО Владимиром Пижанковым

Freepik.ru
Подпишитесь на Telegram-канал

Из Оконешниковского района Омской области пришла скорбная весть. При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб их земляк, 34-летний Владимир Пижанков.

Владимир Сергеевич родился 15 августа 1991 года в селе Оконешниково. Он окончил Куломзинскую среднюю школу, и вся его жизнь была связана с родной землей. До отправки в зону СВО он честно трудился скотником в ООО «Восточное». Земляки вспоминают его как доброго и отзывчивого человека, который всегда был готов прийти на помощь.

В 2024 году Владимир принял мужественное решение встать на защиту Родины и подписал контракт с министерством обороны РФ. Он погиб 21 августа, до конца оставаясь верным присяге и своему воинскому долгу.

Церемония прощания с Владимиром Пижанковым состоится завтра, 20 сентября. Траурное мероприятие начнется в 14:30 у памятника воинам-освободителям в селе Куломзино по адресу: улица Центральная, 4.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Ким
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.