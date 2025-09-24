В Омске на Московке повредили газопровод

На микрорайоне Московка-2 в Омске произошла коммунальная авария: при проведении земляных работ был поврежден подземный газопровод. Инцидент случился на улице Архиепископа Сильвестра, где, по словам очевидцев, газ под давлением несколько часов выходил в атмосферу.

Место повреждения было оцеплено, на дежурство заступила пожарная машина. Официальных комментариев о причинах аварии и сроках ее устранения пока не поступало.

Примечательно, что это уже вторая коммунальная авария в этом микрорайоне за два дня. Днем ранее, 23 сентября, на той же улице Сильвестра при проведении работ был поврежден водопровод. Как сообщили в «ОмскВодоканале», виновником стала сторонняя организация. Жители оставались без воды около 12 часов, для них был организован подвоз питьевой воды.

Предположительно, обе аварии могут быть связаны со строительством нового жилого комплекса, которое ведется неподалеку, и прокладкой новых коммуникаций.