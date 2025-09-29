82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
29 сентября, 11:03
пробки
5/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
82.76% -1.2
сегодня
29 сентября, 11:03
пробки
5/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
сегодня 10:29
общество

Утренние рейсы на Москву массово задерживаются в аэропорту Омска

Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Утром в понедельник, 29 сентября 2025 года, в омском аэропорту произошел сбой в расписании вылетов в столицу. Согласно данным онлайн-табло, сразу несколько рейсов в Москву были отправлены со значительным опозданием.

Наиболее серьезная задержка коснулась борта, который должен был вылететь в 6:30. Его отправление было перенесено на три часа — до 9:30. Другой рейс, запланированный на 5:20, покинул Омск лишь в 7:41, с опозданием более чем на два часа. При этом, по имеющейся информации, самолет для выполнения этого рейса прибыл в город вовремя.

Еще два утренних московских рейса вылетели с незначительными отклонениями от графика, в пределах получаса. Причины массовых задержек на данный момент не уточняются.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Ким
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.