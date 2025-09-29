Утренние рейсы на Москву массово задерживаются в аэропорту Омска

Утром в понедельник, 29 сентября 2025 года, в омском аэропорту произошел сбой в расписании вылетов в столицу. Согласно данным онлайн-табло, сразу несколько рейсов в Москву были отправлены со значительным опозданием.

Наиболее серьезная задержка коснулась борта, который должен был вылететь в 6:30. Его отправление было перенесено на три часа — до 9:30. Другой рейс, запланированный на 5:20, покинул Омск лишь в 7:41, с опозданием более чем на два часа. При этом, по имеющейся информации, самолет для выполнения этого рейса прибыл в город вовремя.

Еще два утренних московских рейса вылетели с незначительными отклонениями от графика, в пределах получаса. Причины массовых задержек на данный момент не уточняются.