сегодня
23 сентября, 20:11
пробки
4/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 84.01 | eur 98.96
сегодня 18:32
общество

В Омской области продают четыре аэродрома

В Омской области готовятся к продаже четыре бывших лётных поля, расположенных в северных районах региона. Информация о подготовке объектов к торгам появилась на сайте Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Все четыре объекта уже давно не используются по прямому назначению. На аукцион будут выставлены следующие участки:

- Самый крупный участок площадью 58,5 га в Усть-Ишимском районе.

- Лётное поле площадью 44 га в Знаменском районе.

- Участок площадью 33,5 га в Тюкалинске.

- Самый небольшой объект площадью 2,1 га в Большеуковском районе.

В настоящее время ведомство готовит объекты к продаже. Начальная стоимость каждого аэродрома пока не определена и будет объявлена непосредственно перед началом официальных торгов.

Валерия Ким
