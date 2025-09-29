«Авангард» открыл «Лабораторию» для подготовки хоккейных тренеров

Омский хоккейный клуб «Авангард» запустил собственный образовательный проект — «Лабораторию Авангарда». Новая структура займется подготовкой и повышением квалификации тренерских кадров для российского хоккея.

По словам генерального директора клуба Германа Чистякова, целью проекта является решение проблемы дефицита качественно подготовленных специалистов. «Лаборатория» призвана стать центром компетенций, где будут готовить современных и опытных тренеров.

Сообщается, что организация уже получила все необходимые лицензии и документы для ведения образовательной деятельности и приступила к работе. Таким образом, «ястребы» делают ставку на системное развитие хоккея, начиная с подготовки наставников.