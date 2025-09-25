Возвращение маршрута 470 в Омске откладывается на неопределенный срок

Возвращение популярного автобусного маршрута № 470, соединяющего правый и левый берега Омска, откладывается на неопределенный срок. Ранее анонсированный на сентябрь перезапуск маршрута от улицы Романенко до ДСК-2 так и не состоялся, что вызвало вопросы у горожан.

В ответ на обращения омичей в социальных сетях, в департаменте транспорта сообщили, что перевозчику поручено укомплектовать маршрут необходимым подвижным составом. Конкретные сроки возобновления движения при этом названы не были.

Напомним, маршрут № 470 был отменен в 2023 году в рамках транспортной реформы, которая предполагала вывод маршруток из центра города. Изначально планировалось, что на линию выйдут автобусы большего класса, которые будут курсировать через центр, однако в итоге маршрут был полностью закрыт, что создало неудобства для многих жителей.