82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
25 сентября, 14:31
пробки
3/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 83.99 | eur 98.60
82.76% -1.2
сегодня
25 сентября, 14:31
пробки
3/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 83.99 | eur 98.60
сегодня 12:40
общество

Возвращение маршрута 470 в Омске откладывается на неопределенный срок

Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Возвращение популярного автобусного маршрута № 470, соединяющего правый и левый берега Омска, откладывается на неопределенный срок. Ранее анонсированный на сентябрь перезапуск маршрута от улицы Романенко до ДСК-2 так и не состоялся, что вызвало вопросы у горожан.

В ответ на обращения омичей в социальных сетях, в департаменте транспорта сообщили, что перевозчику поручено укомплектовать маршрут необходимым подвижным составом. Конкретные сроки возобновления движения при этом названы не были.

Напомним, маршрут № 470 был отменен в 2023 году в рамках транспортной реформы, которая предполагала вывод маршруток из центра города. Изначально планировалось, что на линию выйдут автобусы большего класса, которые будут курсировать через центр, однако в итоге маршрут был полностью закрыт, что создало неудобства для многих жителей.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Ким
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.