сегодня
29 сентября, 11:02
сегодня 10:43
общество

Экс-директор омского Центра лыжного спорта отсудил свою должность

Бывший руководитель омского «Центра лыжного спорта» Александр Лукашевич добился восстановления в должности через суд. Информация о его возвращении на пост директора уже внесена в Единый государственный реестр юридических лиц и обновлена на официальном сайте учреждения.

Лукашевич был уволен в начале лета, а на его место назначили Виктора Артемьева. Не согласившись с решением, 17 июня экс-директор подал иск в Центральный районный суд. Уже 25 июля суд признал увольнение незаконным и обязал городской департамент по делам молодёжи, физической культуры и спорта не только восстановить истца в должности, но и выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

Таким образом, спустя два месяца судебных разбирательств, Александр Лукашевич официально вернулся к руководству бюджетным учреждением.

Валерия Ким
Журналист

