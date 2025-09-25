82.76% -1.2
Авто

Омских водителей ждет новый комплекс камер

На путепроводе через железнодорожные пути по улице Торговой в Кировском округе Омска установят современную систему видеонаблюдения и оповещения о чрезвычайных ситуациях. На эти цели будет направлено почти 11 миллионов рублей.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен до конца ноября смонтировать на объекте комплекс, включающий 24 антивандальные камеры видеофиксации нарушений и систему экстренного оповещения. Это позволит повысить безопасность на одном из важных транспортных узлов города.

Напомним, в Омске продолжается работа по расширению сети комплексов фотовидеофиксации ПДД. Ранее, в начале сентября, новая камера была запущена на улице Лукашевича. Она контролирует движение по выделенной полосе для общественного транспорта и фиксирует нарушения, за которые водителям грозит штраф в размере 2,5 тысячи рублей.

Валерия Ким
Журналист

