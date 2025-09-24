Омич получил высокий пост у полпреда в Сибири

Выпускник Омского государственного университета Сергей Грызыхин получил значимое назначение в аппарате полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе. Он занял должность заместителя полпреда, где будет курировать работу ключевых департаментов — по внутренней политике и по реализации общественных проектов.

Сергей Грызыхин — опытный управленец с более чем 20-летним стажем службы в органах прокуратуры и Следственного комитета. Ранее он также занимал пост главного федерального инспектора по Приморскому краю.

Как отметил исполняющий обязанности ректора ОмГУ Иван Кротт, это назначение является ярким примером того, как фундаментальное образование, полученное в омском вузе, становится прочной основой для успешной карьеры на государственной службе. Он поздравил выпускника с новой должностью и пожелал ему эффективной работы на благо развития Сибири.