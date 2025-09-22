В центре Омска продаётся гостинично-банный комплекс "Оазис"

В Омске вновь выставили на продажу известный гостинично-банный комплекс "Оазис", расположенный в центре города на улице Госпитальной.

На текущий момент цена на готовый бизнес снижена до 95 миллионов рублей.

Объект общей площадью 1400 кв. м включает в себя гостиницу на 13 номеров и пять банных залов, рассчитанных на компании от 4 до 20 человек. Владельцы позиционируют комплекс как действующий и рентабельный бизнес. Стоит отметить, что попытки продать "Оазис" предпринимаются не первый год, и ранее его стоимость была значительно выше. Так, в 2023 году за него просили 110 миллионов рублей, а в 2024 году цена поднималась до 130 миллионов. Причины, побудившие собственников к продаже и последующему снижению цены, в объявлении не уточняются.

Рынок коммерческой недвижимости в Омске демонстрирует и другие предложения в банном сегменте. Например, ранее на аукцион выставлялся комплекс "Бани на Карбышева", расположенный в Ленинском округе. Начальная стоимость этого объекта, площадью 531,8 кв. м, составляла 9,3 миллиона рублей.