В Омской области началась судебная реформа

В Омской области стартовала масштабная судебная реформа, связанная с изменением административно-территориального деления региона.

Депутаты Законодательного собрания утвердили новые границы и номера для целого ряда судебных участков мировых судей.

Изменения коснулись участков в Большереченском, Исилькульском, Калачинском, Любинском, Москаленском, Омском, Таврическом, Тарском и Черлакском судебных районах. Эта мера стала необходимой после того, как многие районы были преобразованы в муниципальные округа.

Теперь границы судебных участков будут определяться в соответствии с границами новых муниципальных округов и генеральными планами населенных пунктов. Это позволит привести судебную систему в соответствие с актуальной административной картой региона и обеспечить доступность правосудия для граждан.

Кроме того, в ходе заседания Заксобрания была назначена новая мировая судья, а для работы на одном из участков привлечена судья в отставке.