сегодня
26 сентября, 16:21
пробки
3/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 83.60 | eur 98.15
сегодня
26 сентября, 16:21
пробки
3/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 83.60 | eur 98.15
сегодня 14:00
общество

В Омской области началась судебная реформа

Сиб.фм
В Омской области стартовала масштабная судебная реформа, связанная с изменением административно-территориального деления региона.

Депутаты Законодательного собрания утвердили новые границы и номера для целого ряда судебных участков мировых судей.

Изменения коснулись участков в Большереченском, Исилькульском, Калачинском, Любинском, Москаленском, Омском, Таврическом, Тарском и Черлакском судебных районах. Эта мера стала необходимой после того, как многие районы были преобразованы в муниципальные округа.

Теперь границы судебных участков будут определяться в соответствии с границами новых муниципальных округов и генеральными планами населенных пунктов. Это позволит привести судебную систему в соответствие с актуальной административной картой региона и обеспечить доступность правосудия для граждан.

Кроме того, в ходе заседания Заксобрания была назначена новая мировая судья, а для работы на одном из участков привлечена судья в отставке.

0
Валерия Ким
Журналист

