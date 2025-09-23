В Омской области жителей предупредили об опасности при испытании нового газопровода

В Тарском районе Омской области начался важнейший этап строительства нового магистрального газопровода — его испытания, которые продлятся с 26 сентября по 20 октября.

Администрация района предупреждает местных жителей о высокой опасности и вводит строгие ограничения на нахождение вблизи объекта.

На время испытаний вводится опасная зона: 200 метров по обе стороны от оси газопровода и 800 метров в направлении возможного отрыва торцевой заглушки.

Власти категорически запрещают в указанный период проход людей, проезд транспорта и перегон скота через газопровод и нахождение в опасной зоне.

Напомним, строительство этого газопровода началось еще в 2012 году. Он призван решить многолетнюю проблему с падением давления газа в зимний период и обеспечить стабильное теплоснабжение для жителей севера Омской области, включая Тарский, Тевризский и Знаменский районы.