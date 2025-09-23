82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
23 сентября, 20:11
пробки
4/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 84.01 | eur 98.96
82.76% -1.2
сегодня
23 сентября, 20:11
пробки
4/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 84.01 | eur 98.96
сегодня 18:36
общество

В Омской области жителей предупредили об опасности при испытании нового газопровода

Freepik.ru
Подпишитесь на Telegram-канал

В Тарском районе Омской области начался важнейший этап строительства нового магистрального газопровода — его испытания, которые продлятся с 26 сентября по 20 октября.

Администрация района предупреждает местных жителей о высокой опасности и вводит строгие ограничения на нахождение вблизи объекта.

На время испытаний вводится опасная зона: 200 метров по обе стороны от оси газопровода и 800 метров в направлении возможного отрыва торцевой заглушки.

Власти категорически запрещают в указанный период проход людей, проезд транспорта и перегон скота через газопровод и нахождение в опасной зоне.

Напомним, строительство этого газопровода началось еще в 2012 году. Он призван решить многолетнюю проблему с падением давления газа в зимний период и обеспечить стабильное теплоснабжение для жителей севера Омской области, включая Тарский, Тевризский и Знаменский районы.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Ким
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.