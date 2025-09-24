В Омской области простятся с героем СВО

В Оконешниковском районе Омской области готовятся к прощанию с 37-летним Александром Шкуренко, героически погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Александр Шкуренко, уроженец рабочего поселка Оконешниково, служил стрелком мотострелкового батальона. Он был призван на военную службу в рамках мобилизации в сентябре 2022 года. До этого он окончил местную школу и работал в Оконешниково. Земляки вспоминают его как человека чести, доброго и отзывчивого.

За проявленные в боях мужество, смелость и самоотверженность рядовой Шкуренко посмертно награжден медалью «За отвагу» и орденом Мужества. Боец погиб 29 апреля 2025 года.

Церемония прощания с героем состоится в пятницу, 26 сентября, в 11 часов на площади у межпоселенческого Дома культуры в Оконешниково.