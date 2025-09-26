82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
26 сентября, 16:21
пробки
3/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 83.60 | eur 98.15
82.76% -1.2
сегодня
26 сентября, 16:21
пробки
3/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 83.60 | eur 98.15
сегодня 14:02
общество

Омичей предупредили о затяжных магнитных бурях

Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

В октябре жителей Омской области ожидает продолжительный период геомагнитной нестабильности. Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, омичей ждет серия магнитных бурь.

Первая волна геомагнитных возмущений начнется уже 1 октября и продлится почти неделю. Затем магнитное поле Земли вновь будет неспокойным 12, 13 и 26 октября.

Ученые отмечают, что большинство бурь будут слабыми (уровня G1), однако даже они могут оказать влияние на самочувствие метеозависимых людей. В такие дни возможны головные боли, слабость и перепады настроения. Пик активности ожидается 2 октября, когда магнитная буря достигнет отметки G1.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Ким
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.