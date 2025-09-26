Омичей предупредили о затяжных магнитных бурях

В октябре жителей Омской области ожидает продолжительный период геомагнитной нестабильности. Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, омичей ждет серия магнитных бурь.

Первая волна геомагнитных возмущений начнется уже 1 октября и продлится почти неделю. Затем магнитное поле Земли вновь будет неспокойным 12, 13 и 26 октября.

Ученые отмечают, что большинство бурь будут слабыми (уровня G1), однако даже они могут оказать влияние на самочувствие метеозависимых людей. В такие дни возможны головные боли, слабость и перепады настроения. Пик активности ожидается 2 октября, когда магнитная буря достигнет отметки G1.