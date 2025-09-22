82.76% -1.2
сегодня 09:29
общество

В Омске расчищают площадку для нового аэропорта "Федоровка"

В Омской области начался демонтаж старого, так и не достроенного здания аэропорта "Омск-Федоровка", строительство которого было начато еще в 1980-х годах.

На освобожденной площадке планируется возведение современного аэропортового комплекса.

Стоимость нового проекта оценивается в 64,6 миллиарда рублей. Строительство должно начаться в 2026 году, а первые рейсы из новой воздушной гавани запланированы на конец 2028 года. Дизайн будущего терминала под названием «Воздушные ворота» был выбран жителями Омска в ходе открытого голосования.

Новый аэропорт будет оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 3200 метров, что позволит принимать все типы современных средне- и дальнемагистральных самолетов.Терминал оборудуют телескопическими трапами.

Перенос аэропорта за черту города призван повысить комфорт и безопасность омичей. Существующий аэропорт "Омск-Центральный" имени Д. М. Карбышева будет закрыт, а его территорию планируется отдать под жилую застройку. Новый аэровокзал расположится примерно в 40 километрах от центра города.

