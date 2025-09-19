Цена на бар итальянца в Омске рухнула в 8 раз

В Омске на продажу вновь выставлен ресторанный бизнес — бар итальянской кухни Aperitivo, расположенный в фуд-пространстве «Люба, давай» на улице Карла Либкнехта.

Заведение, которое не могут реализовать уже третий год, обесценилось в восемь раз. Изначально за готовый бизнес его основатель, итальянец Кармело Никотра, просил 12 миллионов рублей. Однако отсутствие покупателей заставило собственника кардинально пересмотреть цену. Спустя год стоимость упала вдвое — до 6 миллионов, а к маю этого года снизилась до 3,5 миллионов. Согласно последнему объявлению на платформе «Авито», теперь купить бар можно всего за 1,5 миллиона рублей.

В описании предложения продавец уточняет, что в указанную сумму входит полностью проработанная концепция итальянского бара: от меню и барной карты до фирменного стиля. При этом подчеркивается, что дорогостоящее оборудование и товарные остатки в стоимость не входят и, вероятно, являются предметом отдельного торга. Владелец отмечает, что продажа срочная и связана с семейными обстоятельствами.

Напомним, что бар Aperitivo был открыт в октябре 2022 года итальянцем Кармело Никотра, который переехал в Омск, женившись на местной жительнице. Причиной продажи бизнеса стал его переезд в другой регион.