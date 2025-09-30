82.76% -1.2
сегодня
30 сентября, 22:42
пробки
1/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 82.60 | eur 96.86
сегодня 18:06
общество

В Омской области построят новые мосты

В Седельниковском районе Омской области будет решена острая проблема транспортной инфраструктуры: Государственная экспертиза одобрила проекты строительства двух новых мостов.

Современные сооружения придут на смену старым, обветшавшим и небезопасным переправам, что значительно повысит качество жизни и безопасность местных жителей.

Первый объект — пешеходный мост через реку Китюпку в районном центре, селе Седельниково. Проект также включает комплексную реконструкцию прилегающей улицы Кооперативной, что улучшит облик села.

Второй мост, автомобильный, появится в селе Кейзес. Он соединит берега реки Кейзес в месте ее впадения в реку Уй. Это строительство имеет критическое значение, поскольку старая переправа в этом месте давно признана аварийной и представляла реальную угрозу для передвижения.

Разработкой проектной документации для обоих объектов занималась омская компания «Автодорпроект». Получение положительного заключения экспертизы является финальным этапом перед началом строительных работ.

Валерия Ким
Журналист

