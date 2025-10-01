Миграционный разворот: Омск впервые за долгое время показал прирост населения

Омск демонстрирует обнадёживающую демографическую динамику, ломая многолетний тренд на убыль населения. Согласно новому прогнозу социально-экономического развития города на 2026–2028 годы, опасения о потере статуса миллионника оказались преувеличены, а миграционные потоки впервые сменили вектор с отрицательного на положительный.

По последним данным, на конец прошлого года в Омске проживало 1 102,9 тысяч человек, а к концу текущего года ожидается показатель в 1 100,5 тысяч. Важно отметить, что темпы сокращения населения значительно замедлились, что позволило аналитикам скорректировать прогнозы в более оптимистичную сторону. Город уверенно сохраняет статус миллионника.

Ключевым фактором перемен стал миграционный прирост. Если в январе — апреле 2024 года город покинуло на 1,4 тысячи человек больше, чем прибыло, то за аналогичный период 2025 года зафиксирован прирост в 506 человек. Эксперты связывают это с двумя основными причинами. Во-первых, сократился отток омичей в другие регионы России. Во-вторых, значительно вырос приток международных мигрантов в рамках государственной программы по переселению соотечественников.

С момента запуска программы в Омскую область переехало более 50 тысяч человек из 20 стран. Основной поток (около 90%) приходится на граждан Казахстана, также значительную долю составляют переселенцы из стран СНГ и Германии. Эта тенденция не только компенсирует естественную убыль, но и закладывает основу для будущей стабилизации численности населения региона.