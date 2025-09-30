82.76% -1.2
сегодня 18:03
общество

Миллион для энтузиастов: Омская область запускает программу «Земский тренер»

Правительство Омской области дало старт новой масштабной программе поддержки спортивных кадров «Земский тренер».

Инициатива призвана привлечь молодых специалистов в малые города и села региона с помощью весомой финансовой мотивации — единовременной выплаты в размере 1 миллиона рублей.

Получить поддержку смогут выпускники вузов и колледжей по специальностям в сфере физической культуры и спорта. Ключевое условие — трудоустройство в населенном пункте с численностью жителей до 50 тысяч человек. Программа нацелена на решение кадрового дефицита и развитие массового спорта на местах.

На 2026 год уже сформирован список востребованных вакансий. Сельским спортивным школам и центрам требуются тренеры и преподаватели по хоккею, лыжным гонкам, волейболу, баскетболу и другим дисциплинам. География программы охватывает Называевск, рабочие поселки Москаленки, Горьковское, Полтавку, Муромцево и другие районы области. Для оформления выплаты специалисту необходимо будет подать заявление и пакет документов в региональное Министерство спорта.

Валерия Ким
Журналист

